Associação das farmácias espera pelo apoio anunciado para o setor

"Salvar as farmácias será cumprir o SNS, porque as farmácias garantem que o SNS chega efetivamente aos cidadãos, em condições igualdade em todo o território", considerou a ANF, em comunicado divulgado.



A associação que representa o setor farmacêutico sublinhou que investir nesta área vai ter "ganhos em saúde para a população e económicos para o Estado".



A Assembleia da República (AR) registou, na quarta-feira, a unanimidade dos partidos quanto a necessidade de apoiar o setor farmacêutico, com o PS a mostrar disponibilidade para aprofundar e avaliar os projetos de resolução do PCP, CDS e Iniciativa Liberal.



Em discussão, na sessão plenária, esteve a petição "Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS" e quatro projetos de resolução do PCP e do CDS e dois da Iniciativa Liberal, nos quais é recomendado ao Governo a adoção de medidas de apoio à rede farmacêutica do país e a garantia de proximidade e acessibilidade no acesso ao medicamento.



A petição, que recolheu mais de 120 mil assinaturas, alertou para a iminente falência de 675 farmácias que enfrentam processos de penhora e insolvência, e pediu ao parlamento um programa legislativo de apoio ao setor, através de incentivos e melhores condições de funcionamento para as farmácias mais frágeis e a proibição da concentração de unidades e a instalação nos hospitais.



No projeto de resolução comunista, o PCP frisou que as dificuldades sentidas pelas farmácias comunitárias "afetam negativamente as populações" e colocam em causa milhares de postos de trabalho, e recomendou ao Governo "ações concretas" como o impedimento da concentração da propriedade das farmácias e a possibilidade de dispensa nas farmácias comunitárias de medicamentos hospitalares, como solução alternativa de acesso, sem custos adicionais para o utente.



Pelas 15h00 de quarta-feira, as farmácias suspenderam o funcionamento durante os 23 minutos reservados pela AR para o debate e, nesse período, a plataforma informática de dispensa das receitas eletrónicas ficou inativa.