Associação de Proteção Civil alerta para "desvio de meios" durante JMJ

Foto: João Marques - RTP

A Associação de Proteção Civil está preocupada com o "desvio de meios" de emergência médica para a Jornada Mundial da Juventude e denuncia que o INEM deverá mesmo desviar ambulâncias de todo o país para Lisboa nos dias da visita do Papa a Portugal.