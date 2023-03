Ataque a Centro Ismaili. PJ afasta indícios de terrorismo

Foto: Pedro Nunes - Reuters

O diretor nacional da Polícia Judiciária garantiu esta quarta-feira que as investigações efetuadas permitem dizer que o ataque que causou as mortes de duas mulheres no Centro Ismaili, em Lisboa, não se tratou de um ato terrorista. As autoridades policiais já falaram com o suspeito, que permanece internado.