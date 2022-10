"Atirar setas, esfaquear pessoas". Suspeito admite intenção de perpetrar ataque na FCUL

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O jovem admitiu perante os juízes que tinha a intenção de desencadear este ataque na Faculdade de Ciências de Lisboa. Diz que a ideia surgiu em janeiro deste ano, mas que já consumia informação sobre assassinatos em massa dos Estados Unidos desde 2018.



João Carreira confessou que já tinha comprado todo o material para o ataque no final do mês de janeiro. Admitiu que queria usar "cocktails molotov", "atirar setas" e "matar e esfaquear pessoas".



Por outro lado, o suspeito mencionou que foi adiando a data prevista do ataque, um possível sinal de que não queria, de facto, prosseguir com o ato.