Atrasos nos exames impediram diagnóstico de cancro do fígado em fase tratável

Os atrasos nos exames médicos impediram o diagnóstico de cancro do fígado em fase tratável para alguns doentes. O cenário é assumido pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia. Rui Tato Marinho diz que a pandemia não permitiu a realização de ecografias em tempo útil, para determinados pacientes com cirrose, que têm um risco elevado de desenvolver doença oncológica no fígado.