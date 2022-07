Aviação. Especialista em transportes diz que Governo tem palavra a dizer

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A especialista em transportes e professora do Instituto Superior Técnico Rosário Macário considera que o Governo tem uma palavra a dizer na possível identificação de trabalhadores no desemprego, que possam ajudar a fiscalizar a falta de pessoal no setor da aviação, já que muitos foram dispensados devido à pandemia.