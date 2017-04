Avioneta cai junto a supermercado em Tires

RTP 17 Abr, 2017, 12:39 / atualizado em 17 Abr, 2017, 14:51 | País

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves (GPIAAF) confirmava ao início da tarde a morte dos quatro ocupantes que seguiam a bordo da avioneta com matrícula suíça. Horas depois, pouco depois das 14h00, era a Proteção Civil que confirmava a quinta vítima mortal deste acidente.



O avião partiu de Tires e tinha Marselha como destino. Entre as cinco vítimas mortais estão os ocupantes do aparelho, três cidadãos de nacionalidade francesa e um suíço, e uma vítima que estava no parque de estacionamento da superfície comercial atingida, cuja identidade não foi ainda identificada.



De acordo com André Fernandes, segundo comandante da Proteção Civil, a queda da avioneta provocou incêndios nas redondezas, incluindo no supermercado LIDL e numa habitação, que já se encontram neste momento em fase de rescaldo.



Há ainda a registar quatro feridos ligeiros, que se encontravam dentro da habitação, e que foram assistidos por inalação de fumos.A avioneta descolou do aeródromo de Tires, tendo-se despenhado, cerca de dois mil metros depois da descolagem, no parque de estacionamento de uma superfície comercial. A queda da avioneta provocou várias explosões junto da superfície, incluindo um camião que ficou completamente destruído.Não são ainda conhecidas as causas do acidente.Marcelo Rebelo de Sousa já está no local do acidente, próximo da residência do Presidente da República.Nas fotografias que vão surgindo nas redes sociais, consegue ver-se que a avioneta caiu junto de uma zona habitacional. As imagens, partilhadas no Facebook, mostram também uma nuvem de fumo no local onde a avioneta se despenhou. De acordo com a página na internet da Proteção Civil, encontram-se no local 90 bombeiros, apoiados por 37 viaturas.