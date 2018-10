Barco de pesca da Póvoa de Varzim naufraga ao largo de Espinho

RTP15 Out, 2018, 12:50 / atualizado em 15 Out, 2018, 14:20 | País

"Um dos tripulantes foi recolhido com vida de um naufrágio ao largo de Espinho (distrito de Aveiro). As buscas estão a ser realizadas por embarcações, por um avião e um helicóptero da Força Aérea", adiantava ao final da manhã fonte da Polícia Marítima, citada pela agência Lusa.



"Estariam certamente na faina e o incidente poderá estar relacionado com o mau tempo, mas ainda não temos confirmação", explicou outra fonte da Polícia Marítima, acrescentando que "estão a ser efetuadas buscas com meios aéreos e embarcações do Instituto de Socorros a Náufragos".



A bordo da embarcação, com registo na Póvoa de Varzim, seguiam cinco tripulantes.O barco naufragou a aproximadamente 16 quilómetros da costa.