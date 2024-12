Bashar Al-Assad é nome do passado para sírios em Portugal

No restaurante Tayybeh, em Moscavide, Lisboa, a bandeira da oposição está à janela desde sexta-feira.





Entretanto, na Síria, os rebeldes que tomaram o poder querem elaborar uma lista de todos os representantes do regime de Assad que cometeram crimes de guerra.



O líder do grupo islamita HTS prometeu atribuir recompensas a quem fornecer informações sobre os representantes das forças de segurança sírias envolvidos em atos de tortura, durante os últimos anos.



Também as Nações Unidas classificam a Síria como um cena de crime. Os investigadores da ONU esperam que a queda do regime possa permitir o acesso a documentos e outras provas de atrocidades cometidas contra a população.