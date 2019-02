Buscas na prisão de Paços de Ferreira. Apreendidos telemóveis e droga

Alexandre Brito - RTP15 Fev, 2019, 09:52 / atualizado em 15 Fev, 2019, 12:21 | País

Em comunicado enviado às redações, a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais adianta que a operação, que começou "imediatamente após o encerramento geral" da Ala A do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, durou até às 5h30 desta madrugada.





A busca foi "coordenada pela Direção de Serviços de Segurança desta Direção Geral e inserida no trabalho de prevenção e combate à entrada e circulação de produtos e bens ilícitos em contexto prisional, bem como da informação recolhida e tratada a propósito da ocorrência verificada recentemente neste Estabelecimento Prisional".





Envolveu cerca de "uma centena de elementos do corpo da guarda prisional do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, dos dois esquadrões do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP) e diversos binómios dos dois grupos cinotécnicos".



Desta busca, as autoridades apreenderam "79 telemóveis, 20 ampolas de anabolizantes, 8 seringas, 1 balança de precisão, 1 passaporte, 2 pares de luvas de luta MMA, 6 plastrons, 1 alambique artesanal, 2 baldes de fruta fermentada, centenas de comprimidos, diversos, 45 maços de tabaco, 6 caixas de tabaco avulso, 98g de uma substancia que se presume ser haxixe, 20 gramas de uma substância que se presume ser heroína e 1 grama de uma substância que se presume ser cocaína".





A ação decorreu sem qualquer tipo de incidentes. Os "reclusos em cuja posse foram apanhados os objetos e bens ilícitos serão objeto do procedimento disciplinar e/ou criminal previstos na Lei".





Estas buscas acontecem depois de no último fim-de-semana terem sido reveladas imagens em direto no Facebook que mostravam uma festa dentro do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira. Comemoravam o aniversário de um traficante de droga.





A Direcção-Geral dos Serviços Prisionais abriu, posteriormente, um processo de averiguações, coordenado por um procurador do Ministério Público.