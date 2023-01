Câmara arrisca indemnização caso altere projeto de palco-altar

Este especialista sublinha que o facto de existir um contrato assinado com a construtora Mota Engil faz com que existam obrigações que têm de ser cumpridas pela autarquia.Não havendo justa causa, a empresa que ficou responsável pela obra terá direito a ser indemnizada.O advogado Miguel Matias diz ainda que são ainda muitas as dúvidas em torno do ajuste direto num projeto com este custo.