Câmara de Lisboa reúne para discutir responsabilidades sobre acidente com elevador da Glória

A reunião extraordinária começa às 9h30 da manhã e vai ser fechada à comunicação social. Deverão ser discutidas medidas de apoio às vítimas e familiares, bem como o apuramento das causas e responsabilidades.







O vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia, disse aos jornalistas que "não é o tempo da análise política", respondendo a questões sobre eventuais demissões na autarquia.





Anunciou o que vai ser discutido e, provavelmente, aprovado na reunião de hoje, nomeadamente um pacote de apoio às vítimas, uma proposta de homenagem ao guarda-freio que morreu no acidente e a a criação de um grupo para a concepção de um novo sistema tecnológico para o funcionamento dos elevadores.





Considerou que, da parte da Câmara, a posição é a de que o elevador só poderá voltar a funcionar quando forem dadas respostas finais concretas de segurança.





A candidata socialista começa por escrever que quem ouve Carlos Moedas falar até fica com ideia que ele foi a primeira vítima do trágico acidente, mas não foi".



