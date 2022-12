Câmara de Setúbal quer explicações sobre fecho da urgência pediátrica

A Câmara de Setúbal vai reunir-se com a administração hospitalar na sexta-feira. O vereador com o pelouro da Saúde, Pedro Pina, quer perceber qual a real dimensão da falta de médicos no hospital.A autarquia fez saber que quer respostas por parte do Governo, bem como da administração do Hospital de Setúbal.O vereador sublinha que a falta de médicos é um problema que tem vindo a arrastar-se, mas não só. A autarquia continua também à espera das obras prometidas pelo Governo para o hospital.