Canceladas cirurgias em Águeda e Estarreja para reforçar Aveiro

"O conselho de administração, depois de ouvido o grupo de trabalho de gestão do Plano de Contingência COVID-19, decidiu cancelar a atividade cirúrgica da Unidade de Ambulatório, a funcionar no Hospital de Águeda, por um período de 15 dias, já a partir de segunda-feira, dia 11 de janeiro e cancelar, durante o mesmo período, a atividade de pequena cirurgia no Hospital de Estarreja", revela em comunicado a administração hospitalar.

As medidas são justificadas "considerando o grande volume de doentes com covid-19 internados no Centro Hospitalar do Baixo Vouga e a pressão da procura no Serviço de Urgência nos últimos dias, bem como a previsão de aumento da procura, atendendo à situação epidemiológica da Região de Aveiro".

Segundo o conselho de administração do CHBV, o cancelamento da atividade cirúrgica em Águeda e Estarreja vai permitir libertar os profissionais de saúde, designadamente médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, "para reforçar as equipas afetas às enfermarias COVID", cujo número de camas tem vindo também a aumentar".

"Ao dia de hoje, no Centro Hospitalar do Baixo Vouga, estão já alocadas cinco enfermarias para doentes COVID, num total de 100 camas, às quais acrescem 10 camas de cuidados intensivos", dá conta o conselho de administração do CHBV.

De acordo com o comunicado, "o número de camas para doentes não-covid a necessitar de internamento, face à crescente atividade do Serviço de Urgência, também já está a ser acautelado"

"Hoje, foram já abertas 10 camas suplementares no Hospital de Aveiro e três camas suplementares no Hospital de Águeda", descreve.

"A atual conjuntura obriga a uma monitorização constante dos fluxos da procura, de forma a responder, com medidas diárias, à evolução da situação", conclui.

