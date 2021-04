Carregal do Sal, um dos concelhos que marcam passo no desconfinamento

Na segunda-feira, a maior parte do país entra na terceira fase de desconfinamento. São retomadas as aulas presenciais em todas as escolas, incluindo secundárias e do ensino superior. Há, todavia, quatro concelhos que voltam a confinar e seis que se mantêm na segunda fase.