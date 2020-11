Centenas de pessoas protestam por mais apoios na restauração, cultura e animação noturna

Os manifestantes dizem que estão a ser responsabilizados pelos contágios da pandemia em Portugal e estiveram em frente ao Teatro Nacional Dona Maria II, rodeados por um visível aparato policial, onde se fizeram ouvir e deixaram algumas queixas que concluiam sempre o mesmo: "a restauração e a cultura estão a morrer!". Os presentes, munidos de máscara e com algum distanciamento social, empunhavam cartazes onde se liam as principais reivindicações destes setores.

Queixam-se de ser o bode expiatório da pandemia e assumem-se como os maiores cumpridores da segurança, mas dizem que, apesar disso, têm sido os mais prejudicados.



"Estão a matar 100 por cento dos restaurantes por três por cento do contágio", lia-se num cartaz. "Queremos trabalhar, deixem-nos viver" ou "Não há saúde sem economia" foram outras das frases que se liam nos cartazes de alguns manifestantes.



Durante o protesto, os manifestantes apelaram aos residentes para que contornassem o confinamento e saissem de casa para participarem no protesto, argumentando que, como o direito à manifestação continua consagrado mesmo com o novo estado de emergência, quem protestar não tem de cumprir o recolhimento obrigatório.





Os organizadores queixam-se de terem sido obrigados a despedir trabalhadores, nomeadamente no setor da animação cultural, mas também na restauração, na hotelaria, nas discotecas e bares noturnos e nos transportes de turistas.

O protesto faz parte do movimento "A Pão e Água", liderado pelo chef de cozinha Ljubomir Stanisic. Os proprietários de restaurantes, bares, discotecas e cafés exigem o levantamento da obrigatoriedade para fechar portas às 13h00 e pedem um pacote de ajudas financeiras para o setor.



Apoio extraordinário à restauração pelo encerramento nos fins de semana

O comércio e a restauração deram início este sábado ao primeiro de dois fins de semana em que apenas podem abrir entre as 08h00 e as 13h00, no âmbito do estado de emergência - uma medida contestada por várias associações empresariais.O ministro da Economia disse também este sábado queEm causa está uma medida excecional e complementar às outras que já existem para o setor da restauração, consistindo num apoio equivalente a 20 por cento da receita perdida neste fim de semana e no próximo, face à média da faturação de todos os fins de semana deste ano.Em conferência de imprensa, o ministro explicou queO país está em estado de emergência desde dia 9 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23h00 e as 05h00, enquanto nos fins de semana a circulação está limitada entre as 13h00 de sábado e as 05h00 de domingo e entre as 13h00 de domingo e as 05h00 de segunda-feira.Desta forma, este apoio excecional, que será pago em dezembro, iOs dados avançados este sábado pelo ministro indicam que dos 750 milhões de euros contemplados no programa Apoiar.pt, 200 milhões de euros serão absorvidos pelo setor da restauração.