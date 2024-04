Cerca de 30 portugueses presentes no Irão podem regressar já hoje a Portugal

Ouvido pela Antena 1, José Cesário dá conta de que está previsto um voo comercial para o dia de hoje.Um outro grupo de dez portugueses está também a tentar abandonar o Irão, por via terrestre, em direcção à Turquia, depois do agravamento do conflito no Médio Oriente, refere o secretário de Estado.Também em Israel há portugueses que já pediram para regressar a PortugalO secretário de Estado das comunidades desaconselha todas as viagens para o Médio Oriente nesta altura de tensão entre Israel e o Irão.