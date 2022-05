O caderno de reinvindicações da central sindical foi apresentado hoje no final do desfile do 1º Maio, em Lisboa, onde largas centenas de pessoas saíram à rua para comemorar o Dia do Trabalhador.Isabel Camarinha garantiu que, se não houver respostas para o aumento do custo de vida, a luta nas ruas vai ser intensificada.





Reportagem de João Vasco.