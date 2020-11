Chega critica "restrições absurdas que mataram o comércio e a restauração"

O Chega decidiu votar contra a renovação do estado de emergência. Dirigindo-se ao primeiro-ministro, André Ventura disse que tanto os partidos como os portugueses se sentem "enganados pelas medidas que tomou no último estado de emergência", porque "o que tivemos foram restrições absurdas, que mataram o comércio e a restauração".