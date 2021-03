Como se gere um hospital em tempos de pandemia?

No topo, na tomada de decisões, estiveram sempre os administradores hospitalares. A RTP ouviu vários.



Em novembro do ano passado, Penafiel chegou a ter dez por cento de todos os internamentos a nível nacional. Houve várias acusações de rutura.



Hoje o presidente do Conselho de Administração admite que, se tivessem agido mais cedo, o sofrimento não teria sido tão grande.