Concelhos alvo de medidas no estado de emergência podem ser divididos por grau de gravidade

Esta gradação de medidas foi referida pelo deputado do partido Ecologista os Verdes, depois da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, esta terça-feira.





"Haveria um escalão mínimo para aqueles concelhos que estão entre os 240 e os 480 casos diários [por 100 mil habitantes], esse era o patamar mínimo, o que significa que as restrições aí vão ser mais leves", explicou José Luís Ferreira aos jornalistas.E explicitou quaispor 100 mil habitantes os concelhos terão restrições mais leves;por 100 mil habitantes os concelhos terão um nível intermédio de restrições;

- acima dos 960 casos por 100 mil habitantes os concelhos terão restrições mais intensas.





Até agora, todos os concelhos considerados de risco (acima dos 240 casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias) tinham as mesmas medidas de mitigação. O que se pretende agora é adequar as medidas à gravidade da situação de cada concelho.Se tomarmos como exemplo as medidas que estão atualmente em vigor, só os concelhos integrados no escalão mais grave (acima dos 960 casos) é que continuariam a ter recolher obrigatório a partir das 13h00 nos fins de semana.

Se olharmos aos últimos dados divulgados pela DGS, seriam 28 os municípios a integrar este escalão mais grave. A maioria são concelhos a Norte. São listas indicativas, baseadas em dados atuais, já que, caso a decisão avance, as contas poderão ser feitas com dados mais recentes na altura, que poderão fazer com que alguns concelhos possam mudar de patamar.







No patamar intermédio estariam 62 concelhos, integrando concelhos a Norte, mas também alguns da área de Lisboa, como Lisboa, Loures ou Almada.





No escalão mais baixo – apesar de ser ainda concelhos de risco – estão cerca de uma centena de municípios bastante populosos, que passariam a ter um nível mais baixo de restrições.







Esta hipótese tinha sido admitida pelo primeiro-ministro, no dia 12 de novembro. António Costa já admitia medidas diferenciadas “porque a realidade é muito diversa” e a incidência de número de casos era também muito diferente mesmo dentro do grupo de 191 concelhos considerados de risco. Por exemplo, Paços de Ferreira conta com 3698 casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias, enquanto Rio Maior, no outro extremo da lista, tem registo de 240 casos.

Municípios no escalão mais grave (mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias):

AmaranteBelmonteCaminhaCinfãesFafeFelgueirasFreixo de Espada à CintaGuardaGuimarãesIdanha-a-NovaLousadaManteigasMarco de CanavesesMatosinhosMurçaOliveira de AzeméisPaços de FerreiraParedesPenafielPortoSanto TirsoSão João da MadeiraSever do VougaTrancosoTrofaValongoVila Nova de FamalicãoVizela

Municípios com 480 a 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias:

AlijóAlmadaAmaresAroucaArronchesBaiãoBarcelosBragaBragançaCascaisCastelo de PaivaCastro AireCelorico da BeiraCelorico de BastoChavesCorucheEspinhoEsposendeEstremozFigueira da FozFigueira de Castelo RodrigoFundãoGondomarLisboaLouresMafraMaiaMangualdeMealhadaMedaMogadouroMonforteMoraNelasOdivelasOvarParedes de CouraPeso da RéguaPonte de LimaPóvoa de LanhosoPóvoa de VarzimProença-a-NovaRedondoSabrosaSanta Maria da FeiraSanta Marta de PenaguiãoSantarémSeiaSetúbalSinesTorre de MoncorvoVale de CambraValençaVieira do MinhoVila do CondeVila Nova de CerveiraVila Nova de Foz CoaVila Franca de XiraVila Nova de GaiaVila Pouca de AguiarVila RealVila Viçosa