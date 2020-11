Concelhos com mais casos de Covid por 100 mil habitantes são Freixo de Espada à Cinta, Lousada e Guimarães

Estes são dados atualizados a 21 de Novembro sobre a evolução de número de casos de infeção na zona de intervenção da ARS Norte por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.



Em Freixo de Espada à Cinta o número de casos na última semana duplicou em relação ao registado na semana anterior.





Os dados mostram também que em Lousada, por exemplo, já se começa a registar uma quebra nos casos de pessoas infetadas. Baixou de 746 na penúltima semana para 510 já na última semana. Mesmo assim, a incidência de casos das duas últimas semanas por 100 mil habitantes continua muito elevada - 2686,3.





Em Guimarães, a situação continua com poucas mudanças. 1819 casos na última semana, pouco menos do que os 1926 casos registados na penúltima semana.





Vizela é concelho onde se registou uma maior variação percentual de casos na última semana em relação à penúltima. Menos 44 por cento. Passou de 1544 para 848. A incidência de casos das duas últimas semanas por 100 mil habitantes continua também aqui elevada - 2402.





Onde houve também uma variação substancial foi em Paços de Ferreira. Menos 33 por cento de casos na última semana em comparação com a penúltima. Neste concelho, o número de casos baixou de 1204 na antepenúltima semana para 799 na penúltima e 536 na última.

O mesmo relatório indica que o distrito do Porto registou, entre a segunda e terceira semana de novembro, uma diminuição de novos casos de infeção por SARS-CoV-2, e o de Bragança o maior crescimento.



Dos seis distritos abrangidos pela Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), o do Porto passou de 13.349 novos casos na segunda semana para 12.425 novos casos na terceira semana deste mês, o que representa menos 7% de novas infeções.



Bragança foi o que registou o maior crescimento do número de novas infeções com o novo coronavírus, com um crescimento na ordem dos 40 por cento.



Ao distrito de Bragança, sucedem-se os distritos de Viana do Castelo e Vila Real, que registaram um crescimento de 22% e 19%, respetivamente, do número de novos casos de covid-19.



Viana do Castelo passou de 626 novos casos na segunda semana de novembro para 762 novos casos na terceira semana, enquanto Vila Real passou de 806 para 959.



O distrito de Braga registou um crescimento de 11% do número de novos infetados e o distrito de Aveiro (onde estão incluídos sete concelhos abrangidos pela ARS-N) de 4%.