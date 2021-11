Conselho de Ética critica Governo por não ser ouvido sobre medidas

"A maior crítica é a de o conselho não estar envolvido em nenhuma tomada de decisão de políticas públicas (relativas à pandemia de covid-19), quando sabemos que elas têm impactos significativos nos direitos e deveres da população", disse à agência Lusa Maria do Céu Patrão Neves.



Na sua opinião, o conselho deveria ter participado desde o início da pandemia nas reuniões de peritos com políticos que se têm realizado no Infarmed, em Lisboa.



"É estranho que o Conselho de Ética para as Ciências da Vida nunca tenha sido chamado", afirmou.



Referindo-se à vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos, sobre a qual a Direção-Geral da Saúde deverá emitir uma recomendação esta semana, após receber um parecer da comissão técnica de vacinação, Maria do Céu Patrão Neves questionou se a "ponderação dos riscos e dos benefícios envolve apenas as crianças ou também os adultos".



"A vacinação deste grupo de crianças coloca claramente questões éticas", declarou a presidente do conselho, referindo que "o conselho não tomou nenhuma posição nem se reuniu porque não tem sido envolvido".



Criado em 1990, a missão do conselho, que funciona junto da Assembleia da República desde 2009, é "analisar os problemas éticos suscitados pelos progressos científicos nos domínios da biologia, da medicina ou da saúde em geral e das ciências da vida".



Relativamente à vacinação das crianças, a Sociedade Portuguesa de Pediatria considerou, na semana passada, que as vacinas contra a covid-19 são seguras no grupo etário dos 5 aos 11 anos, mas defendeu que a decisão de vacinar deve ter em conta outros dados, como a prevalência da infeção nas crianças.



O regulador europeu - Agência Europeia de Medicamentos (EMA) - recomendou, também na semana passada, a administração da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech a crianças desta faixa etária a que se seguiu o anúncio da Comissão Europeia de compra de doses.