Contactos de risco. DGS atualiza norma

Na anterior versão, as pessoas com vacinação completa só eram consideradas contacto de alto risco se vivessem com a pessoa infetada "em contexto de elevada proximidade, por exemplo, partilha do mesmo quarto".



Agora basta residir na mesma casa.



Segundo a mesma norma, são também contactos de alto risco as pessoas que não tenham o esquema vacinal completo.



No caso de o contacto confirmado ser fruto de um surto em lares de idosos, passa também a ser considerado de alto risco.