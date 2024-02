Corrupção Madeira. Os três arguidos saem em liberdade

O juiz de instrução Jorge Bernardes de Melo, do Tribunal Central de Instrução Criminal (Lisboa), considerou não haver indícios de corrupção e branqueamento, pelo que determinou que os arguidos aguardarão em liberdade "os ulteriores termos do processo", sendo sujeitos à medida menos gravosa de termo de identidade e residência (TIR).





"Não se encontrando indiciada a prática, pelo arguido Custódio Ferreira Correia, pelo arguido José Avelino Aguiar Farinha e/ou pelo arguido Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado de um qualquer crime, deverão os mesmos aguardar os ulteriores termos do processo sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência", pode ler-se no despacho do magistrado.



Pedro Calado, ex-presidente da Câmara do Funchal, Avelino Farinha, líder do grupo de construção AFA, e Custódio Correia, principal acionista do grupo de construção civil Socicorreia, estiveram detidos três semanas.



O TIR, de aplicação obrigatória quando alguém é constituído arguido, consiste na identificação da pessoa e indicação da sua residência, bem como na obrigação de comparecer perante as autoridades sempre que houver uma notificação. O arguido não pode mudar de residência ou ausentar-se por mais de cinco dias sem comunicar o lugar onde pode ser encontrado.





Conhecida a decisão do juiz, a RTP questionou o Ministério Público sobre a eventual intenção de recorrer destas medidas de coação, sendo a resposta do MP no sentido afirmativo: "O Ministério Público vai interpor recurso".





A outras questões relacionadas com o facto de nos últimos meses investigações do Ministério Público com fortes consequências políticas terem tido uma reação inicial de rejeição por parte das instâncias judiciais, e se viu aí a sua credibilidade comprometida, o Ministério Público nada respondeu.

Decisão levou três semanas





Os arguidos encontravam-se detidos em Lisboa desde 24 de janeiro e aguardavam uma decisão do juiz de instrução há precisamente três semanas. Uma espera que suscitou fortes críticas dos advogados de Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia.

O Ministério Público tinha pedido prisão preventiva para Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia, detidos desde 24 de janeiro. Em causa no processo estão suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.







Entre os contratos alvo de investigação criminal, de acordo com documentos judiciais, estão a concessão de serviço público de transporte rodoviário de passageiros na ilha da Madeira, a concessão do Teleférico do Curral das Freiras, o projeto da Praia Formosa e o Funchal Jazz 2022-2023. De acordo com a Lusa, o Ministério Público refere que o agora ex-presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque (PSD), o ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal Pedro Calado (PSD) e o líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha estabeleceram, "ao longo do tempo, uma relação de particular proximidade e confiança" que terá beneficiado aquele grupo empresarial "ao arrepio das regras da livre concorrência e da contratação pública".