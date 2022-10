Costa admite compreender decisão de Cotrim Figueiredo de deixar liderança do IL

Foto: Stephanie Lecocq - EPA

Em comunicação aos jornalistas, o primeiro-ministro reagiu à demissão de João Cotrim Figueiredo da liderança do Iniciativa Liberal, acusando o partido de estar a "competir com o Chega no estilo de turbulência e má-educação democrática como intervém no debate público".