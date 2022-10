João Cotrim Figueiredo não vai voltar a candidatar-se à liderança da IL

“A Comissão Executiva da Iniciativa Liberal solicitou ao Conselho Nacional que marque também eleições para a Comissão Executiva na próxima Convenção Nacional, com o objetivo de se proceder ao alinhamento dos mandatos de todos os órgãos estatutários, contribuindo assim para a eficácia da ação política do partido e para a renovação da moção de estratégia global face ao quadro político saído das últimas eleições legislativas”, começa por escrever o partido em comunicado.



João Cotrim Figueiredo comunicou que não será novamente candidato à liderança do partido, “dando a oportunidade a uma nova liderança de estar em funções com suficiente antecedência em relação aos próximos actos eleitorais, que terão lugar já a partir do segundo semestre de 2023”.



“A Iniciativa Liberal é um partido de ideias e é também um partido diferente na mudança de liderança”, explica a nota da IL. “João Cotrim Figueiredo sairá da Presidência da Comissão Executiva após ter tido um excelente resultado nas últimas eleições legislativas e após surgir nas sondagens como o líder político mais bem avaliado do país”.



“O seu contributo para a consolidação e afirmação do projeto liberal em Portugal é inestimável, tendo enquanto Presidente da IL contribuído de forma muito relevante para a comunicação das ideias liberais e para o amadurecimento e crescimento da Iniciativa Liberal. Cotrim Figueiredo irá manter-se disponível para reforçar o projeto político do partido naquilo que a nova liderança entenda ser útil”.



Nova liderança vai “aprofundar as ideias” do partido

Com cerca de seis mil membros, a Iniciativa Liberal realiza em dezembro a VII Convenção Nacional, órgão máximo do partido. Esta Convenção Nacional, de carácter eletivo, será aberta à participação de todos os membros e irá eleger a nova Comissão Executiva do partido, aprovar a moção de estratégia global para os próximos dois anos e eleger os membros do Conselho Nacional, do Conselho de Jurisdição e do Conselho de Fiscalização.



“Os liberais vão eleger uma nova liderança para aprofundar as ideias que são a alma da Iniciativa Liberal, mais liberdade económica, política e social, traduzidas nas políticas que Portugal precisa de forma urgente”, acrescenta o comunicado enviado às redações.



A IL refere ainda que, nas últimas eleições legislativas, “foi o quarto partido mais votado e elegeu oito deputados à Assembleia da República”.



“O novo líder e direção da Iniciativa Liberal tem na agenda, já no próximo ano, as Eleições Regionais na Madeira e, em 2024, as Eleições Europeias e as Eleições Regionais nos Açores”.