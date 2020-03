Covid-19. Algarve abriu três áreas de saúde dedicadas ao combate à doença

A ARS Algarve indica que abriu estes espaços na sequência da entrada de Portugal na fase de mitigação da pandemia de covid-19, em comunicado enviado à agência Lusa,", refere o comunicado.Segundo a ARS Algarve,, e vão funcionar num espaço completamente separado do atendimento aos doentes que não apresentem suspeitas de covid-19.Nesta primeira fase, os ADC-Comunidade vão funcionar todos os dias de semana, entre as 8h00 e as 20h00, podendo o horário vir a ser alargado, caso se venha a justificar, explica a ARS Algarve.No Centro Hospitalar Universitário do Algarve já se encontram a funcionar duas áreas dedicadas à covid-19: ADC-Serviço Urgência, 24 horas por dia, junto aos serviços de urgência da unidade hospitalar de Faro e de Portimão, lê-se no comunicado.No decorrer da próxima semana, a ARS Algarve, em articulação com os três agrupamentos de centros de saúde, Barlavento, Central e Sotavento, vai alargar o número de ADC-Comunidade nos principais centros de saúde da região, adianta o comunicado.Complementarmente à abertura de ADC-Comunidade nos Cuidados de Saúde Primários,indica que, em articulação com os laboratórios convencionados da região,, distribuídos pelo Algarve e que servirão para efetuar os testes prescritos nas ADC-Comunidade e através do SNS24.

No âmbito da reorganização da prestação de cuidados urgentes, nesta fase de mitigação em curso, informa ainda a ARS Algarve que os quatro serviços de urgência básica (SUB) do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, em Lagos, Loulé, Albufeira e Vila Real de Santo António, "estão a funcionar em exclusivo para o atendimento a doentes não covid-19", com o objetivo de "garantir o necessário acesso e segurança no tratamento e prestação de cuidados de saúde a toda a população".