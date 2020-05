Covid-19. Associação defende urgência na recuperação de empresas

", sustentou a organização em comunicado.O objetivo é "", indicou na mesma nota.O assunto será um dos temas a abordar pela APDIR no 3.º Congresso agendado para 22 de maio, acrescentou a organização.A APDIR lembrou que "em virtude do Estado de Emergência, foi determinada uma suspensão do dever de apresentação à insolvência por parte dos administradores das empresas e, igualmente, a suspensão dos processos", medidas que "terão permitido, numa primeira fase, amortecer o impacto da crise"."No entanto,", salientou a associação.

Processos de insolvência a crescer



Em causa, indicou, estão "as últimas estatísticas trazidas a público pela Crédito y Caución," nas quais se verifica "uma consolidação da tendência de crescimento dos processos de insolvência em Portugal, nos primeiros quatro meses de 2020".



"Este crescimento de 4,1%, cujo impacto não reflete, ainda, os efeitos da crise pandémica, encontra-se distribuído de forma desigual, por todo o território nacional", frisou a APDIR.

A 11 de maio,Apesar de as insolvências em abril terem diminuído 20% face ao período homólogo do ano passado, o que pode ser justificado pelas limitações de atividade decorrentes da situação de pandemia e dos impactos do estado de emergência, em termos acumulados, os primeiros quatro meses de 2020 mostram uma tendência de aumento nas insolvências, de acordo com o documento.Numa análise por tipologia de ações, até ao final de abril registou-se um aumento de 32,4% nas declarações de insolvência apresentadas pelas próprias empresas, cujo valor evoluiu de 364 em 2019 para 482 em 2020.