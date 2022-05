Covid-19 aumenta. "Era mais expectável acontecer do que não acontecer"

Foto: Nuno Patrício - RTP

A notificação de casos é já muito elevada e com tendência para aumentar. Conclusões do mais recente relatório do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge que não surpreendem o matemático Carlos Antunes.



Face ao índice de transmissibilidade, é seguro esperar um aumento dos números na próxima semana.



Quanto à gravidade da doença, todas as regiões do país, exceto o norte, registam ou uma descida ou uma estabilização, tanto em enfermarias como em cuidados intensivos.



Contudo, na região norte, indica o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, há um aumento contínuo em enfermaria devido aos maiores de 70 anos.



Desde meados de março, o número de câmaras ocupadas aumentou cerca de 50 por cento.