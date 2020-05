Covid-19. Cafés do Bairro da Jamaica vão ser obrigados a fechar portas

Em entrevista à jornalista Sandra Henriques da Antena 1, Mário Durval, o delegado de saúde pública da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, garante que as autoridades estão a seguir este caso com a máxima atenção.Os cafés do Bairro da Jamaica vão receber ordem de encerramento, pelas autoridades de saúde do Seixal, para reduzir os riscos de contágio.A região de Lisboa e Vale do Tejo é, por estes dias, o epicentro dos contágios em Portugal. É ali que se localiza a esmagadora maioria dos casos que têm constado do boletim diário da Direção Geral de Saúde, quase 500 nos últimos dois dias.Nesta entrevista à Antena 1, o delegado de saúde pública da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, também atualizou as informações sobre o surto na Sonae da Azambuja.Mário Durval revela que ainda hoje vão ser conhecidos os resultados finais dos testes aos trabalhadores destes armazéns.Mário Durval explica porque razão não foram fechados os armazéns da Sonae, na Azambuja.