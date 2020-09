Covid-19. Catorze pescadores infetados e 45 em isolamento, em Vila do Conde e na Póvoa de Varzim

Catorze pescadores testaram positivo e outros quarenta e cinco estão em isolamento profilático, em casa.



A Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar revelou que, este mês, já promoveu cem testes de despistagem a pessoas ligadas à pesca.



Este é o segundo surto da doença na comunidade piscatória da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, uma das maiores do país.



Em agosto, quinze pescadores estiveram infetados, o que obrigou ao isolamento de noventa homens do mar e à paragem de quatro embarcações.



Agora, surgiram nove casos numa embarcação e cinco noutra.