Covid-19 deixa sequelas difíceis de ultrapassar

Há cada vez mais doentes infetados a sair dos Cuidados Intensivos, mas os que lá permaneceram mais tempo ficam com sequelas difíceis de ultrapassar.

Da função respiratória à debilidade muscular, passando por efeitos neurológicos e até mesmo pela dificuldade de se alimentarem e falar. No centro de reabilitação do Norte, são já 15 as pessoas que enfrentam o caminho da recuperação.