Covid-19. Detetados mais 60 infetados numa IPSS em Sever do Vouga

Foto: APCDI@Facebook/DR

Na Associação Pró Cidadão Deficiente Integrado, em Sever do Vouga, uma instituição que acolhe cerca de 180 pessoas entre idosos, uma creche, ATL e dá ainda apoio a cidadãos com deficiência foram detetados 41 utentes e 19 funcionários infetados com o novo coronavírus.