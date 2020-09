Covid-19. Dezenas de jovens belgas infetados após férias em Albufeira

Foto: Lusa

Pelo menos 67 jovens belgas estão infetados com o novo coronavírus, depois de terem passado férias em Albufeira, no Algarve, no início deste mês. A informação foi avançada esta quarta-feira pelo governador da província da Flandres Ocidental.