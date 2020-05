Covid-19. DGS emite novas orientações para recém-nascidos

O documento já estava “anunciado” há muitos dias, perante nova evidência científica sobre o comportamento da Covid-19 nos recém-nascidos., lembra o documento. documento define quais os procedimentos a adotar, mas deixa também muitas das decisões para serem tomadas conjuntamente entre pais e médicos.Segundo a orientação,

A orientação refere que “a promoção da amamentação é uma prática já largamente estabelecida nas instituições hospitalares portuguesas e deve continuar a ser fomentada. A OMS recomenda a manutenção da amamentação ou do aleitamento materno nos casos de mães positivas ou em investigação, mantendo medidas de controlo de infeção”.







, refere o documento.Sobre a amamentação, o documento refere que deve haver respeito pela vontade da mãe, por exemplo no caso de uma mãe com teste positivo para a covid-19 não querer assumir o risco de potencial transmissão horizontal do vírus., lê-se no documento.

Amamentar com máscara



No caso de ter sido definido o afastamento temporário, a extração mecânica do leite pode ser uma alternativa e o leite pode ser administrado por um cuidador saudável.Quando a mãe é um caso confirmado ou suspeito de SARS-CoV-2, o parto deve ocorrer num bloco de partos dedicado a casos de COVID-19 e só deverão estar presentes os elementos estritamente necessários.Se estiver clinicamente estável e assintomático, o bebé poderá ter alta acompanhando a mãe (se esta tiver alta) ou ficar a cargo de outro cuidador, que deverá estar saudável.Nos casos de infeção materna diagnosticada no período pós-natal imediato ou no decurso do período neonatal, recomenda-se, quando a mãe está clinicamente estável e não necessita de internamento, medidas de autoisolamento no domicílio.

As recomendações que constam na orientação podem ser adaptadas à realidade de cada instituição e à avaliação clínica de cada caso, refere uma nota da DGS.







A DGS deverá também emitir uma outra nova orientação referente às grávidas.