Covid-19. Dimensão dos surtos em lares "não é demasiado grande", afirma ministra

A titular da pasta da Segurança Social revela que a dimensão de surtos nos lares portugueses "não é demasiado grande" e explica as razões porque faz a afirmação.

Em entrevista ao jornal Expresso e questionada se o "pior da pandemia" já passou nos lares portugueses, Ana Mendes Godinho afirma que "3% do total dos lares e 0,5% das pessoas internadas em lares (...) estão infetadas pela doença". Percentagens que a levam a concluir que: "A dimensão dos surtos não é demasiado grande em termos de proporção".





A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social falou sobre o surto da doença covid-19 nos lares portugueses, com destaque para o surto que ocorreu num lar de Reguengos de Monsaraz, onde morreram 18 pessoas.Ana Mendes Godinho revela que não leu o relatório da Ordem dos Médicos sobre a instituição. "", frisou.Sobre o que correu mal, Ana Mendes Godinho não se alonga em considerações nem aponta responsabilidades e diz querer esperar primeiro pela conclusão do inquérito do Ministério Público. "A minha preocupação não tem sido apurar as responsabilidades dos surtos", disse.Em Reguengos de Monsaraz, a falta de recursos humanos é a primeira razão apontada pela governante: "A grande dificuldade foi encontrar funcionários quando muitos ficaram doentes".