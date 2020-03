Covid-19. Empresa de cruzeiros do Douro ameaça com despedimento coletivo

A Fectrans indica, em comunicado, que esta empresa opera no rio Douro com dois navios, o Scenic Azure e o Emerald Radiance, com um total de 160 trabalhadores.A administração "esquece-se" que mesmo em estado de emergência nacional, tem de respeitar a lei e está a tratar este assunto por sms, telefone ou "email", pode ler-se no comunicado.", refere o comunicado.

A Fectrans adianta ainda que perante a pandemia de covid-19, a preocupação imediata é "a defesa da saúde de cada trabalhador", necessária para o normal funcionamento das empresas, embora a mobilização sindical se tenha que manter, na "defesa dos direitos sociais e laborais de quem trabalha".

, acrescenta o comunicado.