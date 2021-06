Covid-19: Entradas e saídas na AML voltam a ser proibidas no fim de semana

Na conferência que se seguiu ao Conselho de Ministros hoje realizado, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou que se mantém para a AML a proibição de entrada e saída, entre as 15:00 de sexta-feira e as 06:00 de segunda-feira, salvo as exceções previstas na lei.No entanto, de acordo com a ministra, poderão entrar e sair da Área Metropolitana as pessoas que tenham um certificado digital ou teste negativo à covid-19.

"A partir deste momento, passa a ser possível sair e entrar da AML com um teste, seja ele PCR (feitos nas últimas 72 horas) ou de antigénio (feito) nas últimas 48 horas, bem como com o certificado digital que já está disponível no site do SNS (Serviço Nacional de Saúde) e que pode ser descarregado, em como a pessoa tem a vacinação completa ou em como é recuperada da doença covid-19 nos últimos meses", disse a ministra.





Mais pormenores com o jornalista da Antena 1 João Torgal.