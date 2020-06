Covid-19. Época balnear começa hoje

Apesar da abertura oficial ocorrer este sábado as datas da entrada em vigor das respetivas épocas balneares variam conforme as zonas do país. No Algarve, Litoral Alentejano e Lisboa abrem já. Na região centro, a abertura varia entre 14 de junho e 1 de julho e o final da época de banhos está marcado para o período entre 31 de agosto e 15 de setembro. No Norte a época balnear arranca a 27 de junho e termina a 30 de setembro.



Entre o que muda aos olhos dos banhistas realce para o distanciamento obrigatório entre banhistas e sinais que avisam para a ocupação do areal. Máscaras nos bares e corredores de circulação.





Eis o que vai mudar:







A utilização do areal



1 - Distanciamento físico de 1,5 metros entre pessoas (que não façam parte do mesmo grupo)



2 - Afastamento de 3 metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos3 - Interditas atividades desportivas com duas ou mais pessoas (exceto atividades náuticas, aulas de surf e desportos similares)4 - Admitido alargamento excecional da área concessionada5 - Em relação aos toldos, colmos e barracas, em regra, cada pessoa só os pode alugar de manhã (até 13:30) ou à tarde (a partir das 14:00), com máximo de cinco pessoas por cada uma destas estruturas1 - Estado de ocupação anunciado através de sinalética tipo semáforo: verde significa ocupação baixa (1/3); amarelo ocupação elevada (2/3); vermelho ocupação plena (3/3)2 - Informação atualizada de forma contínua, em tempo real, designadamente na app 'Info praia' e no site da Agência Portuguesa do Ambiente na internet3 - Interdito o estacionamento fora dos parques e zonas de estacionamento ordenado1 - Sentido único de circulação com distanciamento físico de 1,5 metros2 - Podem ser definidos corredores de circulação, paralelos e perpendiculares à linha da costa1 - Higienização regular dos espaços (mínimo: quatro limpezas diárias)2 - Limitação da capacidade, nos termos aplicáveis à restauração3 - Possível reorganização das esplanadas para assegurar distanciamento de segurança1 - Uso obrigatório de máscara e viseira pelo vendedor nos contactos com os utentes2 - A circulação dos vendedores ambulantes deve fazer-se com distanciamento físico e, preferencialmente, pelos corredores de circulação1 - Interdito o uso de gaivotas, escorregas ou chuveiros interiores2 - Chuveiros exteriores, espreguiçadeiras, colchões ou cinzeiros de praia devem ser higienizados diariamente ou sempre que ocorra a mudança de utente1 - Evitar o acesso a zonas com ocupação elevada ou plena2 - Proceder à desinfeção regular das mãos e obrigatoriamente na chegada à praia3 - Assegurar o distanciamento físico de segurança na utilização da praia e no banhoFalta saber como vai funcionar a app Info Praia. O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, disse ontem (sexta-feira): "".