Covid-19. Especialistas estudam hipótese de distanciar as duas tomas da vacina

O Governo está a estudar a hipótese de afastar no tempo as tomas da vacina para a Covid-19, para assim poder cobrir uma maior percentagem da população com pelo menos uma toma. Em entrevista à RTP3, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, admitiu que a possibilidade está em cima da mesa e que está a ser analisada com cuidado pelo Governo e pelos especialistas, mas sublinha que a decisão não está ainda tomada.