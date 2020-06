Covid-19. Estado oferece cachimbos a viciados em crack para evitar contágios

Um investimento de 78 mil euros que irá permitir que as 30 organizações não governamentais, mais diretamente envolvidas com dependentes de drogas, recebam alguns milhares de equipamentos. O objetivo é evitar contágios através da partilha de cachimbos.João Goulão, diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD), explicou à Antena 1 a importância deste tipo de iniciativa.A partir de julho serão distribuídos gratuitamente kits com equipamento para consumidores de drogas fumadas. O objetivo é evitar o contágio do novo coronavírus.