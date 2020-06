Covid-19. Festa em parque de campismo de Grândola na origem de surto com 20 infetados

Estamos a investigar os contactos dos casos positivos de jovens da zona de Setúbal e de Lisboa, na sequência da estadia, nos dias 10 e 11 de junho, no parque de campismo da Galé, estando a Autoridade de Saúde de Grândola a aguardar o resultado”, explicou à agência Lusa a responsável pela Autoridade de Saúde Pública do Litoral Alentejano, Fernanda Santos.



Tanto quanto foi possível apurar há 20 pessoas infetadas, algumas delas do grupo de adolescentes de Setúbal, Lisboa e Pinhal Novo, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos, que estiveram juntos a acampar nos feriados de 10 a 14 de junho.



“Hoje testámos os 13 contactos próximos do concelho de Grândola, que estão em quarentena e aguardam o resultado desses testes que, em princípio, serão conhecidos amanhã (quinta-feira)”, adiantou Fernanda Santos, confirmando a existência de 20 casos positivos.



“Esses casos que deram positivo são todos de fora, de Lisboa e Setúbal. Os jovens de Grândola que estiveram nessa festa foram testados e aguardam resultado em quarentena”, reforçou.



A pandemia de Covid-19 já provocou quase 479 mil mortos e infetou mais de 9,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Em Portugal, morreram 1543 pessoas das 40.104 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde, provocados pela pandemia de Covid-19.



