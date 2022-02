Covid-19. Governo anuncia conclusões do Conselho de Ministros

Um dia depois da reunião com especialistas no Infarmed para debater a situação da pandemia de covid-19 em Portugal, o Governo esteve reunido esta quinta-feira em Conselho de Ministros. São esperadas decisões de alívio das restrições em Portugal, tal como foi aconselhado pelos peritos.

13h32 – Próxima fase de levantamento de restrições pode acontecer daqui a cinco semanas



O Governo poderá anunciar a segunda fase de levantamento das restrições daqui a cinco semanas. A previsão foi avançada pela ministra Mariana Vieira da Silva com base nos dados dos especialistas ontem ouvidos no Infarmed.



“A previsão que os peritos nos dão relativamente ao atingir da meta do número de óbitos por 100 mil habitantes a 14 dias abaixo dos 20 é de cerca de cinco semanas”, explicou.



“Continuaremos a avaliar quinzenalmente a evolução deste valor, mas a previsão que os peritos ontem nos deram é que pudéssemos atingir esse valor dentro de cinco semanas”.







13h20 – Máscaras obrigatórias em todos os locais públicos interiores



A ministra do Estado e da Presidência sublinha que a máscara continua ser obrigatória “em todas as situações em que hoje ainda é obrigatória”, nomeadamente em serviços públicos interiores ou estabelecimentos comerciais.



Nas escolas, a máscara é ainda necessária nas salas de aula, mas já não o é nos recreios.



Apenas numa próxima fase poderemos “ter a máscara apenas com utilização em caso da existência de sintomas ou como uma recomendação em situações de maior risco”.







13h13 – Alívio de restrições anunciadas pelo Governo



O limite estabelecido pelas autoridades para pôr fim às restrições de combate à pandemia é quando foram atingidas as 20 mortes a 14 dias por 100 mil habitantes, indicador que a ministra lamenta estarmos “ainda distantes”.



Entre as novas regras anunciadas, destaca-se o fim: do confinamento dos contactos de risco – os confinamentos passam a ser apenas para quem testa positivo; da recomendação do teletrabalho; dos limites de lotação em estabelecimentos comerciais – passa a ter lotação normal; a exigência de certificado digital (exceto no controlo de fronteiras); e da exigência de teste negativo no acesso a grandes eventos, recintos desportivos, assim como em bares e discotecas.



Mas nesta primeira fase de alívio de restrições, explicou a ministra, mantém-se a exigência de teste negativo ou certificado digital para visitas a lares e em instituições de saúde. Além disso, permanece a obrigatoriedade de uso de máscara em “todos os espaços interiores de acesso ao público”.



13h10 – Pandemia ainda não acabou, mas “é um momento muito significativo de regresso a uma vida mais normal, com menos restrições”



“Este é um momento muito importante. É mais um passo para um regresso uma vida normal, que há quase dois anos foi interrompido”, afirmou Mariana Vieira da Silva, acrescentando que isto só é possível “graças ao empenho dos portugueses no cumprimentos das diferentes medidas restritivas que foram aplicadas, à evolução da ciência e às vacinas que hoje temos ao nosso dispor, mas também ao sentido cívico dos portugueses que se vacinaram, (…) ao contributo de todos os profissionais de saúde (…), a todos aqueles que, ao longo deste dois anos, garantiram o funcionamento do SNS, e também ao apoio dos peritos que aconselharam o Governo e os órgãos de soberania”.



“Não é ainda o momento de dizer que a pandemia acabou”, frisou ainda, recordando que ainda há medidas para cumprir e o risco de surgirem novas variantes. “Mas é um momento muito significativo de regresso a uma vida mais normal, com menos restrições”.







13h09 – Ministra anuncia levantamento de restrições



A ministra Mariana Vieira da Silva acaba de anunciar o fim de:



- Confinamento e contactos de risco;





- Recomendação do teletrabalho;





- Limites de lotação em estabelecimentos comerciais;





- Exigência de certificado digital, salvo no controlo de fronteiras;





- Exigência de teste negativo para acesso a grandes eventos, recintos desportivos e bares e discotecas.





13h03 – Conselho de Ministro atualiza medidas ainda em vigor de combate à pandemia



Após a reunião de Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva afirmou que foi decidida a “atualização das medidas que ainda estão em vigor de combate à pandemia”, na sequência da reunião do Infarmed na quarta-feira.



Segundo a ministra de Estado e da Presidência, o R(T) está já abaixo de 1 e “em rota descendente”, no valor de 0,76, e um incidência “ainda muito elevada, mas em queda muito significativa”, de 1302.7 por 100 mil habitantes a sete dias. Também os internamentos estão com uma “evolução em queda”, com um total de 2141 pessoas internadas ao dia de hoje. E em cuidados intensivos, nunca se ultrapassou a linha vermelha de 255 internados.



Mas quanto ao número de óbitos, a ministra lamenta que ainda seja elevado.



“Face a este resultados, o Governo decidiu atualizar a lista de medidas ainda existente, seguindo aquelas que foram as orientações fundamentais dos peritos”, adiantou Mariana Vieira da Silva.







13h00 – O briefing do Conselho de Ministros está marcado para esta hora.

O Infarmed voltou quarta-feira a ser palco de uma reunião entre especialistas e políticos para mais um ponto de situação sobre a pandemia de covid-19 em Portugal. Os peritos sugeriram um levantamento gradual das restrições, começando pelo fim das limitações no acesso ao comércio e restauração. Foi ainda proposto um sistema de vigilância de infeções respiratórias que englobe o vírus SARS-Cov-2 e o da gripe.A ministra da Saúde indicou, no final da reunião no Infarmed, que o Conselho de Ministros vai “ponderar” um eventual levantamento de restrições com base nas informações apresentadas pelos especialistas esta quarta-feira.“A pandemia entrou numa outra fase, estamos já num decrescimento do número de casos, com um risco efetivo de transmissão também abaixo de um”, mas estamos ainda “numa situação em que a incidência está ainda num patamar elevado e temos ainda também uma mortalidade que é superior ao limiar de referência do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças”, sublinhou a responsável pela pasta da Saúde.Marta Temido frisou que, com o “pico da pandemia já ultrapassado”, conforme indicaram os especialistas no Infarmed, deve agora manter-se a vigilância, uma vez que podem sempre surgir novas estirpes.