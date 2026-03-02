FC Porto visita Braga a 22 de março, Sporting-Tondela ainda sem data

Líderes isolados, os `dragões` vão enfrentar os "arsenalistas" num domingo, às 20:30, no jogo de encerramento da 26.ª jornada, que antecede a última paragem da prova esta época para os embates das seleções nacionais.

No mesmo dia, pelas 18:00, o Sporting, bicampeão nacional e segundo classificado, atua fora diante do Alverca, enquanto, na véspera, o Benfica, terceiro, será anfitrião do Vitória de Guimarães, a partir das 18:00.

A 27.ª ronda arranca em 20 de março, numa sexta-feira, com a partida entre Estrela da Amadora e Casa Pia, e vai durar três dias, ao contrário da 26.ª, que extravasa o fim de semana de 14 e 15 deste mês e ainda não tem conclusão agendada pela LPFP.

A receção do Sporting ao antepenúltimo Tondela, em vaga de play-off de manutenção, será realizada posteriormente, devido à presença `verde e branca` nos oitavos de final da Liga dos Campeões, disputados a duas mãos.

Os `leões` visitam o Bodo/Glimt em 11 de março e decidem a eliminatória uma semana depois, ao receberem os noruegueses no dia 17, em Lisboa.

Presente nos `oitavos` da Liga Europa, com desafios diante dos húngaros do Ferencváros em 12 e 18 de março, o Sporting de Braga viu a visita ao Casa Pia, também da 26.ª jornada da I Liga, ser transportada para 23 de abril, pelas 20:15, em Rio Maior, numa calendarização sujeita a alterações.

Sem ajustes em relação ao fim de semana original dessa ronda ficaram a visita do Benfica ao Arouca, em 14 de março, um sábado, às 20:30, e a receção do FC Porto ao Moreirense, no dia seguinte, em horário idêntico.

Se os `dragões` vão encarar os alemães do Estugarda na Liga Europa, em 12 e 19 de março, as `águias` foram afastadas pelos espanhóis do Real Madrid no play-off de acesso aos `oitavos` da Liga dos Campeões.