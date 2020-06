Covid-19. Governo critica restrições às ligações aéreas na União Europeia

”, explicitou, através de uma nota, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tutelado por Augusto Santos Silva.O Governo sublinhou que a reabertura das fronteiras “terá um efeito positivo na mobilidade” entre os países da UE.Contudo, “”, prossegue a nota.“Naturalmente, mantendo-se a atual situação, Portugal reserva-se o direito de aplicar o princípio da reciprocidade”, advertiu o ministério responsável pela diplomacia portuguesa.Relativamente “ao levantamento das restrições aplicadas” pela UE “a países terceiros”, o ministério referiu que vai iniciar-se “agora a discussão sobre abertura das fronteiras externas” da União.





Posição dinamarquesa







As autoridades dinamarquesas já tinham aberto segunda-feira as fronteiras à entrada de residentes na Noruega, Islândia e Alemanha, com algumas condições, autorizando viagens turísticas apenas a estes três países.Num comunicado, o Governo dinamarquês indicou que, a 27 deste mês, irá diminuir as restrições às viagens ao estrangeiro.O novo modelo apresentado hoje baseia-se em critérios como os de haver menos de 20 novos contágios por 100.000 habitantes por semana e ao regime de teste utilizado em cada um dos países, além da reciprocidade entre os Estados, pelo que estarão também excluídos os que não permitem a entrada de cidadãos dinamarqueses.