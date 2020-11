Covid-19. Hospitais de Coimbra têm falta de profissionais de Cuidados Intensivos

Foto: Lusa

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) tem ainda uma folga razoável nas camas de Cuidados Intensivos destinadas aos doentes com covid-19, mas precisa de mais médicos para os cuidados intensivos. Foi o que disse o diretor clínico do CHUC por videoconferência.