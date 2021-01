Covid-19. Hospital de S. João alerta para descontrolo no aumento de novos casos

O Coordenador do Serviço de Urgência do Hospital de S. João, no Porto, diz que houve um aumento de Casos de Covid-19 nos últimos dias e alerta que a situação está longe de estar controlada. O Hospital fez há pouco um balanço sobre o trabalho que está a ser feito no Serviço de Urgência.