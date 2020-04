Covid-19. Mafra distribui oito máscaras cirúrgicas por habitação

Foto: Lusa

A Câmara de Mafra começou hoje a distribuir um pacote de oito máscaras cirúrgicas por cada habitação do concelho, um investimento de meio milhão de euros para combater o contágio da pandemia da covid-19.O anúncio foi feito esta terça-feira pelo presidente do município.