Covid-19. Mais internados na maioria dos hospitais da Grande Lisboa

No espaço de uma semana quase duplicou o numero de doentes com Covid-19 internados no hospital da Amadora. Também o S. Francisco Xavier tem mais doentes internados: hoje são 60, mais 11 do que na semana passada. Seis estão nos cuidados intensivos, na semana passada eram quatro.